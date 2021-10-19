Вспышка случаев. В Украине 15 579 новых заражений COVID и рекорд по смертям

В Украине подтвердили 15 579 новых заражений COVID и более 500 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

В Украине госпитализировали 2852 человека; летальных случаев - 538; выздоровели - 7776 человек.

Протестировали за сутки методой ПЦР 60 679 человек, методом ИФА - 13 814, экспресс-тестами - 43 702.

Больше всего новых случаев заражений за сутки в Одесской, Харьковской, Запорожской областях, Киеве. А смертельных случаев - рекорд. В прошлый раз наибольшее количество составляло 481 смерть, а сегодня 538.

За все время пандемии в Украине: