Из-за всплеска эпидемии: ЕС изменит рекомендации по въезду для шести стран
Фото: ЕС планирует отменить разрешение на въезд из ряда стран после всплеска COVID-19 (Getty Images)
Европейский союз планирует убрать шесть стран из списка государств, для которых государствам-членам рекомендуется снять ограничения на въезд.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение кореспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка в Twitter.
"ЕС намерен изъять Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть отменены, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также планируют изъять", - отметил журналист.
Он добавил, что в ближайшие дни этот список будет обновлен.
Напомним, что Европейский союз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия".