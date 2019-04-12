ВСП уволила судью, которая сняла с розыска Портнова

Фото: Кристина Гладун (Униан)

В ноябре 2015 года Гладун постановила снять с розыска Андрея Портнова, который был заместителем АП времен президентства Януковича

Высший совет правосудия (ВСП) уволила Кристину Гладун с должности судьи Печерского районного суда города Киева за халатность и пренебрежение обязанностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВРП.

11 апреля ВСП рассмотрела вопрос об освобождении Гладун с должности судьи Печерского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 17 ноября 2016 года № 1908/гп-16.

Как сообщил член ВСП Николай Гусак, 15 декабря 2016 года к ВРП поступило решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 17 ноября 2016 года о внесении представления об увольнении Гладун с должности судьи Печерского районного суда города Киева на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины.

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к выводу, что установлены случаи отмены судебных решений свидетельствуют о грубой небрежности судьи Гладун К.А. и ее пренебрежение обязанностями, что в целом негативно влияет как на авторитет судебной власти, так и на общественное доверие к суду, поскольку содержание указанных решений свидетельствует о невыполнении судьей требований закона прямого действия и неучет при рассмотрении дел фактических обстоятельств дела, что является очевидными", - говорится в сообщении.

Судья Гладун не согласилась с решением Комиссии и обратилась в Высший административный суд Украины с административным иском к Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором просила признать его противоправным и отменить.

Отметим, в ноябре 2015 года Кристина Гладун постановила снять с розыска Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента времен президентства Виктора Януковича, а затем бежал в Россию. Портнов был объявлен в розыск 15 января 2015 г. в связи с не установлением его местонахождения.

Портнова обвиняли в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.