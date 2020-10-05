Вслед за пресс-секретарем Трампа заболели коронавирусом ее помощники

Фото: Кейли Макинэни (flickr.com/gageskidmore)

Помощники пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни заболели коронавирусом. Ранее было известно о заражении самой Макинэни.

Об этом сообщает CNN.

Ассистенты Кейли Чад Гилмартин и Каролин Ливитт получили положительные результаты тестов COVID-19. Сейчас большинство членов пресс-службы Белого дома работают дистанционно, но некоторые необходимые сотрудники ходят на работу.

О положительном результате теста на коронавирус Макинэни сообщила сегодня.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

Кроме того, коронавирус подтвердили у главы избирательного штаба Трампа Билла Степиена.

Также положительный тест на коронавирус получил и личный помощник Трампа Ник Луна.