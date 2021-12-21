ВСК по УЗ выразила недоверие руководству "Укрзализныци", - Гришина

На заседании ВСК по вопросам "Укрзализныци "17 декабря единогласно было принято решение обратиться к Кабинету министров с требованием не продлевать контракт с главой правления АО "Укрзализныця", а также выразить недоверие руководству Министерства инфраструктуры, поскольку они не выполнили требований, которые ставила перед ними ВСК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, председателя ВСК Юлию Гришину в Facebook .

"Основания для такого решения - невыполнение указов президента, неисполнение планов правительства, невыполнение утвержденных правительством показателей финансового плана компании на 2021 год, невыполнение ни одного из 71 поручения промежуточного отчета ВСК, и провален реализации части Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС", - перечислила Гришина.

По ее словам, в 2021 году было выполнено 55-60% выполнения плана капитальных инвестиций, а с плана дохода от продажи непрофильных и избыточных активов, утвержденном в финплане в размере 1,5 млрд грн, на конец ноября заключено договоров только на 83,6 млн грн.

"При этом с 3,6 млрд грн запланированного чистой прибыли, он ожидается на уровне 250 млн грн - путем "бухгалтерских манипуляций", неповышение зарплат железнодорожникам, перенос переоценки основных средств "Укрзализныци" на 2022 год, и положительную курсовую разницу. Без бухгалтерских манипуляций и повышения тарифов УЗ продемонстрировала бы, по итогам 2021 года, 8 млрд грн убытка", - подчеркнула Гришина.

Она также отметила, что грузооборот железнодорожного транспорта упал: так, если в 2019 году он составлял 152520,1 млн т/км, то в 2021 году - лишь 147948,9 млн т/км.

При этом, по состоянию на ноябрь 2021 года, ежедневно на сети железных дорог Украины остаются брошенными и отставленными 300 грузовых поездов, а среднесуточный пробег груженого полувагона в ноябре упал до минимума за последние 3 года 109 км/сутки.

Напомним, ранее на заводе "Ковальская" сообщили, что вынуждены были останавливать производство из-за того, что не было вагонов для отгрузки сырья.

Предприятие "Артемсоль" также обратилось к премьеру с жалобой на то, что УЗ не предоставляет компании плановое количество вагонов, зато цены на вагоны выросли в несколько раз, что недопустимо в условиях ухудшения качества услуг.