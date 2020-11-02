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ВСК установила бизнес-интерес председателя НКРЭКУ еще в одной компании, - нардеп

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 17:46
ВСК установила бизнес-интерес председателя НКРЭКУ еще в одной компании, - нардеп
Фото: Валерий Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады установила бизнес-интересы главы Национального регулятора НКРЭКУ Валерия Тарасюка еще в одной компании - ООО "Компания "Металл-Инвест".

Об этом сообщил народный депутат, член ВСК и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"За 2019 год Валерий Тарасюк получил 2,2 млн гривен дивидендов от ООО "Компания "Металл-Инвест" (занимается изготовлением металлоконструкций - ред.). Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, председатель НКРЭКУ по состоянию на 2 ноября 2020 года владеет 10% уставного капитала компании", - сообщил депутат со ссылкой на выводы ВСК.

Впрочем, по его словам, в декларации за 2019 год Тарасюк указал, что передал управление этим пакетом акций компании своего родного брата ООО "Эф энд Эм Украина".

"Готовим дополнительное обращение в НАПК относительно проверки указанных председателем НКРЭКУ данных в декларации о корпоративных прав в ООО "Компания "Металл Инвест", - добавил Наливайченко.

Он напомнил, что ранее ВСК установила и передала правоохранителям информацию о бизнес-интересе председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в торговле электроэнергией и сфере наружного освещения.

"В прошлом месяце НАПК начало антикоррупционную проверку председателя НКРЭКУ Тарасюка на основании данных, собранных нашей Временной следственной комиссией. В ближайшее время мы ожидаем результаты этой проверки, которые станут дополнительным доказательством для привлечения руководителя НКРЭКУ к уголовной ответственности", - подытожил Наливайченко.

Напомним, причиной антикоррупционной проверки НАПК стали опубликованные Временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетический бизнес у Валерия Тарасюка.

В частности родной брат председателя НКРЭКУ руководит трейдером электрической энергии, который до недавнего времени контрагентом ряда государственных компаний "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" и в ежедневном режиме торговала электрической энергией.

Кроме того, в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС.

Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию положил Антимонопольный комитет Украины, обязав НКРЭКУ прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

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