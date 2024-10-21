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По всій Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Понеділок 21 жовтня 2024 12:29
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По всій Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Оскільки стало відомо про зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:17 повітряну тривогу оголошено по всій території України.

По всій Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Причина повітряної тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані", - повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Обстріл України

Останнім часом росіяни регулярно вдаються до нічних ударів територією України.

У ніч на 21 жовтня Україна зазнала масштабної атаки російських військ, які використовували різні типи ракет та ударні безпілотники "Шахед". Атака розпочалася увечері 20 жовтня, близько 20:00, і тривала до ранку 21 жовтня.

Станом на 09:30 радіотехнічні війська Повітряних Сил України зафіксували та супроводжували 119 повітряних об'єктів, які брали участь у нападі.

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