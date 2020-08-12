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Всеукраинская ассоциация ювелиров начала акцию помощи врачам

Киев, Среда 12 августа 2020 11:43
Всеукраинская ассоциация ювелиров начала акцию помощи врачам
Фото: Воронковская амбулатория (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Прибыль от продажи ювелирных украшений за один день будут жертвовать на благотворительность

Всеукраинская ассоциация ювелиров начала акцию помощи врачам. По условиям инициативы - прибыль от продажи ювелирных украшений за один день будут жертвовать на благотворительность.

Об этом говорится в обращении на официальном сайте ассоциации.

Как сообщают в ассоциации, среди тех, кто уже присоединился к инициативе - B2B jewelry.

В частности, компания передала средства в Благотворительный Фонд "Зимородок", который приобрел оборудование по просьбе Воронковской амбулатории.

"Амбулатория с. Вороньков обслуживает более 5000 населения, а также жителей пяти окрестных сел. По словам медицинских работников, услуга УЗИ исследования в их медучреждении даст возможность развиваться дальше и диагностировать гораздо быстрее, не дожидаясь осмотра в центральных больницах", - сообщили в ассоциации.

Напомним, по состоянию на 12 августа в Украине обнаружили 1433 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений во Львовской области и Киеве.

Как писало РБК-Украина, в Украине ожидают вторую волну коронавируса на конец осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

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