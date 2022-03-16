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Всемирный банк предупредил о дефиците зерна в ряде стран из-за российского вторжения в Украину

Новина українською →
Украина, Среда 16 марта 2022 15:59
Всемирный банк предупредил о дефиците зерна в ряде стран из-за российского вторжения в Украину Фото: Вторжение России в Украину вызовет дефицит зерна (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк заявил, что ряд развивающихся стран столкнутся с краткосрочной нехваткой пшеницы. Они очень зависят от украинского экспорта пшеницы, который был сокращен из-за вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всемирный банк заявил в своем последнем отчете Trade Watch, что Гамбия, Ливан, Молдова, Джибути, Ливия, Тунис и Пакистан наиболее подвержены перебоям в экспорте пшеницы из Украины, на которые приходится примерно 40% или более их импорта пшеницы.

Всемирный банк заявил, что сбои в торговле, вызванные войной в Украине, могут помешать значительному восстановлению торговли в 2021 году, когда мировая торговля товарами и услугами вернется к допандемическому уровню.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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