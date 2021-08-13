Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд
Фото: Всемирный банк поможет создать Украинский климатический фонд (worldbank.org)
Всемирный банк поможет создать Украинский климатический фонд. Это новая финансовая институция, которая будет софинансировать через процедуры программы по декарбонизации и модернизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
По данным пресс-службы, договоренность о создании фонда была достигнута во время онлайн-встречи министра Романа Абрамовского региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Арупом Банерджи.
По результатам встречи стороны достигли договоренности о сотрудничестве:
- в подготовке аналитического отчета о климатических целях и развитии экономики. Этот документ станет основательным исследованием эффекта от внедрения климатоохранных мероприятий на экономическое развитие стран. Украина стала одной из 25 ключевых стран, для которых подготовят такой отчет;
- в подготовке стратегии партнерства между Украиной и Всемирным банком, которая будет состоять из кратко - и долгосрочных проектов на следующие 5 лет. Прежде всего, это климатическая политика, реформа лесной отрасли, Управление отходами, развитие природно-заповедного фонда и сохранение биоразнообразия;
- в создании Украинского климатического фонда;
- в проведении технических дискуссий по ряду законопроектов и продолжении совместной аналитической и законотворческой работы;
- в развитии и проведении масштабной институциональной реформы лесного хозяйства.