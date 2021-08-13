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Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд

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Украина, Пятница 13 августа 2021 12:26
Всемирный банк поможет Украине создать климатический фонд Фото: Всемирный банк поможет создать Украинский климатический фонд (worldbank.org)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк поможет создать Украинский климатический фонд. Это новая финансовая институция, которая будет софинансировать через процедуры программы по декарбонизации и модернизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным пресс-службы, договоренность о создании фонда была достигнута во время онлайн-встречи министра Романа Абрамовского региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Арупом Банерджи.

По результатам встречи стороны достигли договоренности о сотрудничестве:

  • в подготовке аналитического отчета о климатических целях и развитии экономики. Этот документ станет основательным исследованием эффекта от внедрения климатоохранных мероприятий на экономическое развитие стран. Украина стала одной из 25 ключевых стран, для которых подготовят такой отчет;
  • в подготовке стратегии партнерства между Украиной и Всемирным банком, которая будет состоять из кратко - и долгосрочных проектов на следующие 5 лет. Прежде всего, это климатическая политика, реформа лесной отрасли, Управление отходами, развитие природно-заповедного фонда и сохранение биоразнообразия;
  • в создании Украинского климатического фонда;
  • в проведении технических дискуссий по ряду законопроектов и продолжении совместной аналитической и законотворческой работы;
  • в развитии и проведении масштабной институциональной реформы лесного хозяйства.
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