Все, кто фальсифицируют дела против Порошенко, будут за это отвечать по закону, - адвокаты

Все, кто причастен к организации политического преследования Петра Порошенко, рано или поздно будут нести за это ответственность.

Об этом заявили адвокаты пятого президента на брифинге в "Интерфакс-Украина".

Они сообщили, что правоохранительные органы во исполнение судебных решений были вынуждены возобновить производство за заведомо ложные сообщения о преступлении, а также против силовиков ГБР, которые организовали штурм музея Гончара.

В частности, как сообщил Головань, Офис генерального прокурора 12 марта зарегистрировал уголовное производство по факту нарушения прав адвокатов во время штурма Музея Гончара.

"Речь идет о том, когда происходил позорный штурм Музея Гончара, где выставлялась коллекция картин четы Порошенко, и там были нарушения закона. По факту нарушения прав адвокатов решением коллегии судей судебной палаты Киевского апелляционного суда было зарегистрировано Офисом генерального прокурора это уголовное производство", - заявил Головань.

Кроме того, Головань отметил, что Шевченковский суд заставил возобновить расследование из-за ложного сообщения о преступлении против группы депутатов от ОПЗЖ, которые обвиняли президентов США Джо Байдена и Барака Обаму, а также Порошенко. Расследование закрыли в декабре 2020 года.

В свою очередь, адвокат Илья Новиков заявил, что сфальсифицированные дела были спланированы заранее.

"Скоро исполнится два года с начала этой истории. Эти три решения, о которых мы вам сегодня сообщили, из них всех следует сигнал, который, мы надеемся, будет воспринят", - говорит адвокат.

Новиков призвал всех, кого власти пытаются привлечь к незаконному преследованию Порошенко, помнить об ответственности.

"За эти два года ни одно из громко распиаренных дел против Порошенко не было воплощено в нечто реальное. Но уже сейчас намечается ответственность тех людей, которые взяли на себя этот позорный груз", - резюмирует адвокат.