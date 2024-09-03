"Врятувала сотні життів". На війні загинула одна з перших жінок-добровольців Марія Дихтяр

У понеділок, 2 вересня, під час виконання службових обов'язків по захисту Батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Дихтяр.

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію та життєвий шлях цієї видатної жінки.

Що відомо про смерть Марії Дихтяр

Про смерть військовослужбовиці повідомили на сторінці "63 Окремий Батальйон Сил ТрО Збройних сил України - Червоноград" у Facebook.

"На щиті капітан медичної служби ДИХТЯР Марія Володимирівна", - йдеться у дописі.

Уточнюється, що вона загинула 2 вересня 2024 року при виконанні службових обов'язків по захисту Батьківщини.

"Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера... Як так? Біль. Невимовний біль", - наголошує автор публікації та додає, що не може ставити свічки на її фото.

"Не можу. Рука не піднімається. А голова не приймає, що тебе вже нема. Я знаю, що ти була б не проти. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе. Бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш з нами завжди. Любимо тебе", - підсумовується у дописі.

Допис про загибель Дихтяр (скриншот: facebook.com/63obtro)

Основне про життя й досягнення захисниці України

Згідно з інформацією Сокальської міської ради, у мирному житті Марія Дихтяр працювала лікарем.

Вона - одна з перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України.

Була учасником АТО. Три роки - очільницею медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні "Київська Русь".

Під час служби Дихтяр врятувала сотні життів побратимів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи власним життям.

У перші дні повномасштабної російсько-української війни Марія Дихтяр знову пішла працювати військовим медиком, служила у зоні активних бойових дій, щодня рятувала поранених Героїв.

Згідно з указом президента, була нагороджена медаллю "За врятоване життя".



2 жовтня 2023 року військовослужбовиця була нагороджена також орденом "За мужність" III ступеня - за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та самовіддане виконання військового обов'язку.

Орден Марії Дехтяр (фото: facebook.com/Сокальська міська рада - офіційна сторінка)

Нагороду вона отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського.

Вдома, у селі Борок, у полеглої медикині залишились мама Іванна Михайлівна та син Володимир.

Публікація Сокальської міської ради (скриншот: facebook.com/Сокальська міська рада - офіційна сторінка)