ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства, - Кубраков

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 11:35
Временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства, - Кубраков Фото: временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Работы по строительству временной переправы через реку Ирпень на дороге М-07 Киев - Ковель - Ягодин заняли две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"Эта переправа восстанавливает сообщение Гостомеля, Бучи и Бородянки со столицей", - сообщил он.

Ширина моста составляет 8 метров, а подъездные пути имеют длину 150 и 125 метров.

По словам Кубракова, мост на трассе М-07, как и большинство в Киевской области, был взорван в начале войны.

Временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства, - Кубраков

"Восстановительные работы продолжаются на ключевых инфраструктурных объектах области - уже 20 будут восстановлены до конца апреля", - заявил глава МИУ.

Напомним, раньше заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Киевской области уже введено в эксплуатацию 12 временных переправ вблизи разрушенных мостов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирпень Александр Кубраков
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны