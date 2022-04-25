Вражеские штурмы на Изюмском направлении отражены. Оккупанты атакуют Попасную, - Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на начало 61-х суток противостояния российскому вторжению. Оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на некоторых направлениях и несут ощутимые потери.

Об этом 25 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях войска РФ не проводили активных действий, существенных изменений в положении и деятельности вражеских подразделений, которые обеспечивают охрану украино-белорусского и украино-российского участков госграницы Украины - не выявлено.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по Харькову, Карасовке, Прудянках и Корорбочкино.

На направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск российские войска безуспешно пытаются провести штурмовые действия, проводят обстрелы в районах н.п. Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. В Мариуполе рашисты наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь". Враг штурмует Попасную.

На Южнобужском направлении войска РФ обстреливали позиции бойцов ВСУ в районах н.п. Князевка и Николаевка.

Украинские защитники наносят противнику значительные потери. Так, только на Донбассе за минувшие сутки ВСУ отбили 7 атак врага, уничтожив 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика. Наши подразделения противовоздушной обороны в этом районе сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".