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Вратарь "Шахтера" включен в сборную открытий Лиги чемпионов

Четверг 31 декабря 2020 10:40
Вратарь "Шахтера" включен в сборную открытий Лиги чемпионов
Фото: Анатолий Трубин (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Сайт УЕФА представил сборную молодых футболистов, пробившихся в Лигу чемпионов в этом календарном году. В нее включен вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.

Об этом сообщается на uefa.com.

В команду включены только футболисты возрастом до 24 лет, а также те, кто дебютировал в турнире в 2020 либо совершил существенный прорыв.

Украинский голкипер провел пять из шести матчей "горняков" на групповом этапе в сезоне 2020/21 и в трех из них сохранил ворота сухими.

Полностью сборная открытий сезона ЛЧ выглядит так:

Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер")

Защитники: Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Зайду Сануси ("Порту"), Жюль Кунде ("Севилья"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")

Полузащитники: Педри ("Барселона"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Доминик Собослаи ("Зальцбург"/"Лейпциг")

Форварды: Диогу Жота ("Ливерпуль"), Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах)

РБК-Украина рассказывало, как 2020 год стал открытием для украинских болельщиков в вопросе голкиперов.

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