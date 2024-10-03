У ВР розповіли, як українському бізнесу допоможе новий інвестиційний фонд в рамках Ukraine Facility

В Україні планують створити інвестиційний фонд на 16 млрд євро, джерелом наповнення якого стануть кошти міжнародних фінансових інституцій. Звернутись до нього зможуть громади і бізнес, які через війну зазнали суттєвих збитків.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, йдеться про створення в Україні до 2027 року інвестиційного фонду на суму в 16 млрд євро. Його планують запустити у рамках другого компоненту програми Ukraine Facility, за якою Україна отримає від ЄС 50 млрд євро. До фінансування цього фонду долучатимуться міжнародні та європейські фінансові інституції, такі як Європейський Банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи і Світовий банк.

"Він зможе стати суттєвою підтримкою для розвитку бізнесу, зокрема того, який бачитиме себе у розвитку будівельної сфери. Будемо очікувати, як цей фонд запрацює, щоб він допомагав і будівельній галузі у тому числі", - повідомила Шуляк.

Вона зазначила, що через війну будівельна галузь, як і вся країна, стикнулася з величезною кількістю викликів. Війна призвела до фактичної зупинки нового будівництва та нестачі робочої сили на початку активної її фази. Частина чоловічого складу більшості будівельних компаній, змінивши будівельні каски на військові, а будівельне знаряддя на зброю, пішли до лав ЗСУ захищати свою країну. Через війну були призупинені логістичні ланцюжки постачання будматеріалів, а відсутність заощаджень та відтік громадян за кордон призвели до зниження попиту на житло.

При цьому Шуляк наголошує - для українських компаній, який працюють у сфері будівництва, відновлення країни може стати і можливістю відновлення бізнесу, оскільки відновлення зруйнованих об’єктів в Україні потребуватиме будівельних матеріалів та обладнання на суму понад $62,8 млрд.

Згідно з останніми дослідженнями, підкреслила вона, за деякими категоріями будівельної продукції, яка необхідна для відбудови, у нас є профіцит. Наприклад, у категорії лакофарбових виробів, цегли, газобетону, єврорубероїду, асфальтобетону, піску, керамічної плитки, штукатурки, щебеню, трубопрокату, сантехніки, монолітного залізобетону, металопрокату.

Водночас у нас є тільки 56% необхідного для відбудови бетону, 70% необхідної мінвати, 77% профілю ПВХ, 86% цементу і взагалі нуль відсотків скла. Тобто, по цим життєво важливим категоріям продукції недостатньо. Відтак, це може стати можливістю реанімуватись бізнесу, який захоче в цих категоріях або працювати, або відновити роботу.

Втім, попри оптимістичну оцінку спроможності України виробляти будівельні матеріали, необхідні для відбудови, все ще існують значні виклики, які сектор має подолати, щоб запрацювати на повну потужність, зауважила народна депутатка.

"В умовах воєнного часу ці виклики підприємства не здатні вирішити самотужки. Тому Уряд, країни-донори та міжнародні фінансові організації можуть відіграти важливу допоміжну роль. Якщо вони продемонструють впевненість у тому, що український сектор будматеріалів може задовольнити потреби у відновленні країни, це може підвищити довіру інвесторів та банківську спроможність підприємств у цьому секторі", - зазначила Шуляк.

Одним з інструментів такої допомоги і зможе стати інвестиційний фонд, створений в рамках Ukraine Facility. Для того, щоб бізнес тої чи іншої громади отримав можливість долучитися до цього інвестиційного фонду, кожна громада повинна передусім створити умови для підприємців і для розвитку бізнесу на свої території. Це свого роду домашнє завдання, яке має виконати громада. Бізнес, що працює на її території, це податки і, відповідно, її розвиток, резюмувала Шуляк.