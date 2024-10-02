Впав рівень гальмівної рідини в авто: що можна доливати

За гальмівною рідиною в бачку гідроприводу під капотом слідкують навіть водії-початківці – ще б пак, це ж гальма! А от чим доливати, якщо рівень в бачку впав – то вже питання "на засипку" навіть для деяких бувалих автомобілістів. Тож чи можна змішувати гальмівні рідини різних марок?

Про те, що буде, якщо змішати гальмівні рідини з різних пляшок, читайте в матеріалі РБК-Україна .

На щастя, доливати гальмівну рідину доводиться нечасто, адже ця система – одна з найнадійніших в автомобілі. І якщо рівень в бачку впав, це має бути для водія сигналом тривоги: з гальмами щось не так! Проте, ревізія і ремонт не завжди можуть бути виконані миттєво, а щоб доїхати до СТО чи додому, рівень треба відновити – і бажано, до мітки Max. І тут вимальовується проблема: а що, власне, доливати?

У чому небезпека міксу "тормозухи"

Чи можна змішувати гальмівні рідини різних типів? Простої відповіді на таке запитання немає. Сучасні рідини відповідають цілому переліку вимог, і два головних – стабільна в'язкість і якомога вища температура закипання. Обидва параметри безпосередньо впливають на працездатність гальмівної системи, в першу чергу – у напруженому режимі роботи (велике місто, гори, причеп) та в зимових умовах (мороз, підвищена вологість).

Відтак, кожне нове покоління цих рідин (DOT-2, DOT-3, DOT-4) отримувало більш високу температуру кипіння і нижчу в'язкість на морозі. А значить, у більшості ситуацій змішування препаратів різних поколінь призводить тільки до певного зниження цих двох характеристик. І чим більше в отриманій суміші опиниться рідини нижчого класу, тим гіршими будуть характеристики.

Проте зверніть увагу – ми говоримо вище про три типи рідин, точніше, про три покоління. При тому що існують ще два типи рідин: рідина-ветеран марки БСК і рідина завтрашнього дня DOT-5 (без додаткового індексу). Обидві відрізняються від трьох інших "дотів" базовою основою. У БСК замість гліколів це рицинова олія, а у суперсучасної "п'ятірки" – полімерна речовина силікон.

І ось ці дві гальмівні рідини не можна змішувати з іншими, бо вони несумісні саме через особливості своєї бази. Ба більше, архаїчна БСК через свою низьку температуру кипіння підходить тільки для транспорту з ненапруженим температурним режимом гальм. При тому що DOT-5 навпаки, занадто крута для більшості сімейних моделей, і її заливають тільки в системи динамічних спортивних моделей.

Зазначимо, що найсучаснішу рідину з додатковим індексом – DOT-5.1 – змішувати з іншими можна, бо в її основі – ті ж самі гліколі.

Дипломовані хіміки стверджують, що при змішуванні між собою DOT-3, DOT-4 та DOT-5.1 марка та виробник гальмівної рідини не мають значення.

Що буде, якщо змішати гальмівні рідини

Нічого хорошого при змішуванні препаратів з різними основами не буде. Наприклад, додавши в стару БСК сучасні DOT-3 чи DOT-4 власник отримає проблеми з гумовими манжетами гідравліки. Будучи вже змоченими мінеральною рідиною на основі оливи, гумки розбухнуть при контакті з гліколями DOT`ів. А значить, зовсім скоро гідравліка відмовить – гальм не стане. Гумовим шлангам такий мікс теж не сподобається, і результат буде той самий. При тому паралельно може "згорнутись" касторка – та сама мінеральна основа БСК.

Коротко

Щоб не панікувати і не плутатись з назвами та індексами, коли раптом буде виявлено падіння рівня в бачку, запишіть десь марку рідини, яка працює у вашій гальмівній системі. Наприклад, зробіть наліпку, а краще – бирку на бачок з рідиною під капотом. До речі, нагадаємо, що гальмівну рідину в автомобілі треба змінювати кожні 3 – 5 років (точніше про це можна прочитати в заводському мануалі до авто).