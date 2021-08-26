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Возле Ровно в рамках "Большой стройки" завершили ремонт "дороги на Луцк"

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Ровно, Четверг 26 августа 2021 12:38
Возле Ровно в рамках "Большой стройки" завершили ремонт "дороги на Луцк" Фото: возле Ровно в рамках "Большой стройки" завершили ремонт "дороги на Луцк" (facebook.com/koval8)
Автор: Наталия Гурковская

Накануне 30-летия Независимости подрядчики завершили основные строительные работы и пустили движение транспорта обеими полосами на 6-километровом участке трассы Н-22 "Устилуг-Луцк-Ровно", известном как "дорога на Луцк".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ровенской области Виталия Коваля в Facebook.

"Качеством выполненных работ доволен. На объекте еще доделывают мелочи, но целостно дорога выглядит отлично. Обустроены пешеходные дорожки и тротуары, 13 автобусных остановок, 16 светофоров, световые опоры и освещение", - написал он.

Возле Ровно в рамках &quot;Большой стройки&quot; завершили ремонт &quot;дороги на Луцк&quot;

Обновление трассы проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На объекте сейчас работают над обустройством остановок, обочин, барьерного ограждения, отметила пресс-служба ОГА.

"Это один из крупнейших объектов "Большой стройки" в 2021 году в области. И здесь использован принципиально новый подход к строительству дорог в Ровенской области. Покрытие очень качественное. Верхний слой - ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон) - долговечный и хороший для сцепления автомобилей с дорогой", - подчеркнул Виталий Коваль.

Стоимость ремонта дороги составила около 450 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут также восстановлены дороги, ведущие к международным пунктам пропуска. В 2020 году были отремонтированы 150 км таких дорог, а за 2021-2022 годы планируется охватить более 600 км приграничных маршрутов.

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