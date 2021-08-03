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Возле Рады нашли "бомбу". Полиция провела учения в правительственном квартале

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Киев, Вторник 03 августа 2021 16:28
Возле Рады нашли "бомбу". Полиция провела учения в правительственном квартале Фото: Полиция провела учения в правительственном квартале (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве правоохранители провели учения по выявлению подозрительных предметов. В учениях задействовали взрывотехников, спецназовцев, сотрудников Печерского управления полиции и Управления государственной охраны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Во время учений правоохранители по легенде выявили подозрительную сумку и взрывоопасный предмет в правительственном квартале.

"На прилегающей к Верховной раде территории в условиях, максимально приближенных к реальным, работники различных подразделений полиции Киева совместно с сотрудниками Управления государственной охраны Украины отработали алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления взрывотехнической службы Игоря Войцеховского, одной из главной задач учений было в оперативном реагировании пешего наряда полицейских на подозрительную вещь.

Фото: Полиция провела учения в правительственном квартале (kyiv.npu.gov.ua)

Он также добавил, что второй легендой учений являлся звонок по спецлинии 102 с сообщением о том, что возле админздания обнаружили сумку.

"Патрульные огораживают территорию вокруг, вероятно, опасного предмета. После взрывотехники, чтобы предотвратить неконтролируемый взрыва, применяют устройство для радиопомех. Далее работа кинолога со служебной собакой, которые осматривают подозрительный предмет на наличие взрывчатых веществ", - рассказал Войцеховский.

После кинологов, по словам начальника взрывотехнической службы, с помощью рентгенографического комплекса полицейские проверили содержимое сумки, которую потом поместили во взрывозащищенном контейнер для дальнейшего уничтожения.

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учения полиция
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