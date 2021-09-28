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Возле Киева стартовал капремонт нетрудоспособного моста через реку Ирпень

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 18:43
Возле Киева стартовал капремонт нетрудоспособного моста через реку Ирпень Фото: возле Киева стартовал капремонт нетрудоспособного моста (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области на дороге Р-04 "Киев - Фастов - Белая Церковь - Тараща - Звенигородка" начали капитальный ремонт моста через реку Ирпень вблизи с. Белогородка (км 11+818). Работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

"89-метровый мост был построен в 1968 году, с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. До ремонта эксплуатационное состояние сооружения определили как V - нетрудоспособный", - говорится в сообщении службы.

Специалисты подрядной организации ЗАО "Мостостроительное управления-3" уже перешли к устройству опор, проводят монтаж пролетного строения временного моста и устраивают временную объездную дорогу на период проведения ремонтных работ.

Впереди замена балок пролетного строения, ремонт проезжей части, установка новых знаков, перильного и барьерного ограждения, а также нанесение новой дорожной разметки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.

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