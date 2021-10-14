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Возле берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

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Джакарта, Четверг 14 октября 2021 19:28
Возле берегов Индонезии произошло мощное землетрясение Фото: возле побережья Индонезии произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Возле побережья индонезийского острова Тернате произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 143 километрах к западу от столицы индонезийской провинции Северная Малука Тернате (население 101 тысяча человек) и 149 километрах к востоку от Манадо (население 451 тысяча).

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

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