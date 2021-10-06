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ВОЗ одобрила первую вакцину от малярии для детей

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Женева, Среда 06 октября 2021 20:50
ВОЗ одобрила первую вакцину от малярии для детей Фото: ВОЗ одобрила первую вакцину от малярии для детей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первую вакцину против малярии для детей. ВОЗ рекомендовала применять ее в странах Африки и других регионах с высокой степенью передачи инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

Отмечается, что вакцина против малярии RTS, S / AS01 (RTS, S), созданная компанией GlaxoSmithKline, пробуждает иммунитет ребенка бороться с Plasmodium falciparum, самым смертоносным из пяти патогенов инфекции и наиболее распространенным на африканском континенте.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей - это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Рекомендация ВОЗ основана на результатах исследований в Гане, Кении и Малави. Препарат должен вводиться по схеме из 4 доз детям в возрасте от 5 месяцев для снижения риска заболевания и тяжелой формы его протекания.

Малярия - одно самых смертоносных инфекционных заболеваний. Ежегодно от него погибает 500 тысяч человек, почти все из них в странах Африки к югу от Сахары - среди них 260 тысяч детей в возрасте до 5 лет.

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