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ВОЗ направляет экспертов в Китай для поиска источника COVID-19

Новости » Общество     30.06.2020 - 04:51
ВОЗ направляет экспертов в Китай для поиска источника COVID-19
Фото: Тедрос Адном Гебреисус (iptc/VALENTIN FLAURAUD)

Для эффективной борьбы с коронавирусом нужно понять, как он возник

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие дни направится в Китай. Ученые будут искать источник возникновения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает DW.

Как заявил в понедельник, 29 мая, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, это позволит изучить природу инфекции.

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - объяснил генеральный директор ВОЗ.

Он не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. Известно, что ВОЗ уже несколько недель пытается получить от Китая разрешение на привлечение экспертов организации к изучению происхождения вируса.

Вспышка коронавируса нового типа была замечена в Китае в конце 2019 года. На сегодня более 10,3 млн человек во всем мире уже заразились, более 506 тысяч человек скончались.

Напомним, по данным ВОЗ, сейчас глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ВОЗисследованиеКоронавирус
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