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После войны ветераны будут получать жилье в первую очередь, - Лапутина

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Киев, Воскресенье 08 мая 2022 13:35
После войны ветераны будут получать жилье в первую очередь, - Лапутина Фото: ветераны войны Украины против РФ будут в первую очередь обеспечены жильем (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинские власти после завершения войны планируют предоставлять жилье ветеранам в приоритетном порядке.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщила чиновница, Кабмином была создана совместная рабочая группа с Министерством развития общин и территорий, Министерством соцполитики, Минфином, работающая над тем, как моделировать жилищную политику таким образом, чтобы после победы в войне ветеранам в первую очередь предоставлялось жилье.

“Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно в отношении людей, которые 8 лет стоят в очереди и особенно для тех, кто является переселенцем. С другой стороны, многие гражданские остались без жилья, также без жилья остались многие военные, которые сейчас служат. Кроме того, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, сейчас пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена переселиться. Мы проговорили, что если у нас будет общий план обеспечения жильем, то в нем приоритетными будут наши ветераны", - заявила министр.

При этом она добавила, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожили враг, чем когда-либо в нашей стране, поэтому к этому вопросу нужно подходить комплексно.

Напомним, что, по словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, в Украине по окончании войны значительно увеличится количество ветеранов. По предварительным данным, количество граждан из этой категории может вырасти до 5 млн. человек.

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