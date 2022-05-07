ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Без "войны". Совбез ООН согласовал заявление по Украине

Новина українською →
Нью-Йорк, Суббота 07 мая 2022 03:23
Без "войны". Совбез ООН согласовал заявление по Украине ООН (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Совет безопасности ООН впервые с начала войны согласовал заявление председателя по украинскому вопросу. В нем не используется термин «война» и не говорится о сторонах конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности в Украине. Совет безопасности выражает решительную поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленным на поиск мирного решения", - говорится в официальном заявлении. Его поддержали все члены Совбеза ООН, включая Россию.

Обращение инициировали главы делегаций Мексики и Норвегии. Обладая правом вето в совете, все предыдущие попытки принять заявление по Украине с более конкретными формулировками Россия блокировала.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН призвал исключить Россию из Совета Безопасности.

Также мы писали, что ранее Кислица на заседании Совбеза ООН зачитал вслух письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля, написанное своей умершей маме, которую убили российские оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Вторжение России в Украину
NEWS
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем