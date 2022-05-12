Из-за войны России против Украины ранены 417 детей

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали 643 ребенка. Из которых 226 погибли, а 417 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Также известно, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов войсками РФ украинских городов и сел повреждено 1721 учебное заведение. При этом 139 из них разрушены полностью.

Напомним, из-за обстрелов оккупантами эвакуационных колонн погибло 33 человека, среди которых пятеро - дети.

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