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Война заставила Украину переориентировать международные перевозки, - Кубраков

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Среда 18 мая 2022 15:05
Война заставила Украину переориентировать международные перевозки, - Кубраков Фото: Александр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: Артем Горовенко

В условиях войны с государством-террористом Россией одной из главных задач украинского правительства является сохранение экспорта и предотвращения мировом продовольственном кризисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова на заседании Комитета Европарламента по вопросам транспорта и туризма (TRAN).

"Совместно с системообразующими предприятиями страны мы разрабатываем точечные решения для восстановления цепей поставок, совместно с нашими дружественными соседями разрабатываем многочисленные инфраструктурные проекты, которые расширят "узкие места" на границе и позволят ускорить движение товаров", - сказал Кубраков.

По словам министра, с начала военного вторжения объемы международных перевозок упали втрое. Чтобы восстановить довоенный уровень импорта и экспорта, большое внимание уделяют наращиванию железнодорожных и автомобильных перевозок.

В частности, в ближайший год планируют создать дополнительные железнодорожные терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Ожидается, что это поможет вернуть хотя бы 50% от довоенного уровня.

Сейчас основной объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью направили через автомобильные пункты пропуска Румынии и Молдовы. Эти страны первыми внедрили режим самовольном проезда в двустороннем порядке, а также для транзита через территорию Румынии. Впоследствии данную инициативу поддержали 12 стран ЕС: Болгария, Венгрия, Италия, Дания, Латвия, Эстония, Литва, Словакия, Австрия, Греция и Германия.

Безразрешительный проезд для гуманитарных грузов согласовали Польша, Молдова, Чехия, Словения и Нидерланды.

"В условиях блокады морских портов в Черном и Азовском морях нами уже создан Дунайский морской кластер, который включает порты, расположенные в Дунайском регионе. Однако его мощности не могут компенсировать заблокированные Черноморские порты, поэтому мы обращаемся за поддержкой к нашим коллегам", - отметил Кубраков.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что объемы автоперевозок горючего через Польшу выросли в 15 раз.

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