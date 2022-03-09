Война России против Украины: ситуация в регионах на утро 9 марта

Война России против Украины продолжается уже четырнадцатый день. Противник пытается продвинуться на отдельных направлениях, но украинские войска сдерживают натиск.

РБК-Украина приводит информацию о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 9 марта.

Киевская область

Противник пытался ночью зайти в Ирпень. Атаку отбили. По Борисполю вечером был нанесен ракетный удар. Одна ракета была уничтожена, одна попала в технические помещения аэропорта. Есть раненые. За ночь несколько тревог авиаударов. Область готовится к эвакуации из горячих точек.

Кировоградская область

В области спокойно. Ночь без сирен.

Волынская область

Ночь была спокойной.

Херсонская область

Херсон: ночь прошла относительно спокойно.

Житомирская область

Вечером и ночью было два авиаудара. В Житомире разрушено здание общежития, предварительно также попадание в одно из предприятий города (уточняется). Бомбардировка Малина - разрушены несколько частных домов. По предварительным данным в результате авиационных ударов погибли 9 человек.

Запорожская область

Враг пытается возобновить наступление, совершая перегруппировку войск для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на создании условий для захвата, но темпы продвижения снижены, личный состав оккупанта деморализован.

Ровенская область

Ночь была спокойной.

Винницкая область

Тихо.

Хмельницкая область

Ночь была относительно спокойной.

Тернопольская область

В регионе тихо.

Черкассы

Ночь была спокойной.

Львовская область

Тоже спокойно.

Черниговская область

За ночь и утро постоянные воздушные тревоги: Чернигов, Нежин, Остер, Десна. Оборонительные бои на подступах к Чернигову. Ночью российская армия обстреливала окрестности Чернигова, по предварительным данным горели 10 жилых домов.

Сумская область

В целом в области ночь прошла тихо, кроме Ахтырского района и города Ахтырка. Их снова бомбила российская авиация, пока нет связи.

Всю ночь продолжались переговоры по "зеленому коридору" из Сум и предварительно его открыли. Вчера с 09:00 до 21:00 он работал, обошлось без жертв, несмотря на провокации врага.

Полтавская область

Ночь была спокойная, утром воздушная тревога в Лубнах. Два этапа эвакуации из Сум завершились успешно. 5 тысяч человек и 1 тысяча автомобилей в безопасности.

Вторая колонна ночью прибыла в Полтаву. Большинство эвакуированных - женщины и дети, а также иностранцы из Индии, Китая, Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на запад. Тем, кто захотел остаться, предоставлено убежище.

Черновицкая область

Ночь была спокойной.

Ивано-Франковская область

Тоже тихо.

Луганская область

Обстрелы Северодонецка, Рубежного и Кременной, пожары в жилом секторе в результате попадания снарядов. Отсутствует газ, частично вода и свет. Практически нет интернета и связи, люди переходят на национальный роуминг. Вчера днем был мощный обстрел Северодонецка, погиб мирный житель.

Донецкая область

В Краматорске воздушная тревога.

По Мариуполю - гуманитарный груз не поступил. Россияне бомбили авиацией здание Красного Креста - международного и украинского. В городе нет ничего - воды, электричества, газа, пищи, лекарств.

Волноваха - стабильно плохо. Бои, но под контролем.

Остальные места - более-менее нормально. Только в Новолуганском - обстрелы, поврежден газопровод, дома. О жертвах еще не сообщали - нет возможности обследовать.

Одесская область

Ночь прошла спокойно.

Николаевская область

Относительно спокойно. Держит оборону.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области спокойно. Вторая ночь без тревог.

Харьковская область

Областной центр держит оборону, активных наступательных действий не было, ночью была единичная атака окраин города с воздуха. Поймали еще одного диверсанта.

Продолжаются бои в Изюме, в Чугуеве и Дергачах есть попадание снарядов в жилые дома.

Закарпатская область

Ночь прошла спокойно.