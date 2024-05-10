Вовчанськ до та після окупації: що відбувається у місті біля кордону з РФ

Вовчанськ потерпає від ворожих атак від початку повномасштабного вторгнення РФ. Прикордонне місто на Харківщині пережило окупацію в 2022 році та зазнало сильних руйнувань. Наразі ситуація у Вовчанську загострилася. Через шквальні обстріли проводиться евакуація місцевих мешканців.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію у Вовчанську, та як місто пережило окупацію на початку війни.

При підготовці використовувалися: повідомлення Telegram-каналу очільника ХОВА Олега Синєгубова, заява речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефірі телеканалу Київ24, публікації "Суспільного" та Ukrainer, інформація з Wikipedia.

Зміст:

Прикордонне місто. Де знаходиться Вовчанськ

Вовчанськ розташовний на півночі Харківщини менш як за 10 км від державного кордону з РФ (Бєлгородська область). При цьому відстань від містечка до Харкова складає близько 50 км.

Вовчанськ розташований біля кордону з РФ (скриншот Google maps)

Це колишній районний центр, в якому до великої війни мешкало 17 тисяч жителів (на 2023 рік кількість населення зменшилася до 3,5 тисяч).

З огляду на близькість до кордону, після набуття Україною незалежності у Вовчанську було обладнано митний пост "Вовчанськ". Діяв пункт залізничного контролю через державний кордон із Росією Вовчанськ - Нежеголь.

Через місто проходять автомобільні дороги Т 2104, Т 2108, залізнична гілка Білгород-Куп'янськ, станція Вовчанськ.

До повномасштабного вторгнення російських військ у Вовчанську працювало кілька підприємств харчової промисловості, зокрема "Вовчанський м'ясокомбінат", що спеціалізувався на виробництві ковбас та копченостей. Також діяв агрегатний завод з виробництва запчастин до верстатів.

У Вовчанську був свій професійний футбольний клуб з однойменною назвою, який грав у другій лізі Чемпіонату України.

У місті працювали Вовчанський технікум Харківського національного технічного університету сільського господарства, а також медичний коледж.

Окупація та визволення Вовчанська

Російські війська захопили Вовчанськ у перший день широкомасштабного вторгнення. Місто перебувало в окупації понад пів року.

Фото: підбитий російський БТР на вулиці Вовчанська (Getty Images)

Загарбники викрадали, катували, вбивали місцеве населення і представників влади. У підвалах Вовчанського агрегатного заводу влаштували "фільтраційний пункт" і знущалися над місцевими мешканцями, які відмовлялися співпрацювати з окупаційною владою.

Окупанти встигли завезти до шкіл та бібліотеки міста російські підручники та книжки.

Фото: розбиті автівки біля сервісного центру МВС у Вовчанську (Getty Images)

Під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року російські загарбники перенесли свою адміністрацію з Купʼянська до Вовчанська, але невдовзі під натиском Сил оборони України окупаційна влада Харківської області втекла до Бєлгорода.

12 вересня війська РФ остаточно залишили місто, того ж дня місцеві мешканці підняли над містом прапор України. 13 вересня ЗСУ зайшли до Вовчанська.

За час воєнних дій цивільна інфраструктура Вовчанська сильно постраждала, з міста виїхала більшість мешканців, будинки залишилися без газопостачання.

Були пошкоджені поліклініка, місцевий ринок, виробничі потужності м'ясокомбінату та інші інфраструктурні об’єкти.

Фото: зруйнований м'ясокомбінат у Вовчанську (Getty Images)

Після втечі з Харківщини ворожі війська продовжили атакувати прикордонні території, серед них і Вовчанськ.

Шквальні обстріли та евакуація. Ситуація у місті зараз

Російські війська посилили обстріли на півночі Харківської області. Зранку 10 травня ворог намагався прорватися через лінію оборони ЗСУ. Так, на Вовчанському напрямку окупанти нанесли авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілів сьогодні у Вовчанську в приватному будинку загинув один чоловік, ще кілька людей отримали поранення. У місті значні руйнування.

В ніч на п'ятницю Вовчанськ опинився під шквальним вогнем артилерії, РСЗВ та КАБів. Через небезпеку для місцевих мешканців влада оголосила евакуацію. Людей вивозять автобусами, також з міста виїжджають на власних автівках.

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", - розповів очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

Гуманітарний штаб для евакуйованих організовано в Харкові. ОВА наполегливо радить цивільному населенню на Вовчанському та Липецькому напрямку виїхати у безпечне місце.

Працює "гаряча лінія" за номером 0-800-33-92-91 для консультацій та надання супроводу бажаючих евакуюватися.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, у Вовчанську наразі залишається 10-20% місцевого населення. Примусова евакуація з міста поки не оголошена.