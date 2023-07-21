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"Ворскла" отримала суперника з українським десантом у Лізі конференцій

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Тихи, П'ятниця 21 липня 2023 09:36
"Ворскла" отримала суперника з українським десантом у Лізі конференцій Фото: "Діла" здолала представника Словаччини в стартовому раунді (fcdila.ge)
Автор: Антон Федорців

У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська "Ворскла" зустрінеться з "Ділою" із грузинського Горі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Оборонці" в сезоні-2022 Ліги Еровнулі Грузії завоювали бронзові нагороди. У першому ж раунді кваліфікації третього за рангом єврокубка "Діла" несподівано вибила словацький ДАК.

Після поразки на виїзді (1:2) грузинський колектив удома здобув комфортну перемогу 2:0 та за сумою двох матчів пройшов далі. У стартовому складі команди з'явився дует українців – воротар Кучеренко та нападник Ковталюк. Головним тренером "Діли" працює легенда запорізького "Металурга" Андрій Демченко.

Перший матч у протистоянні "Ворскла" – "Діла" буде номінально домашнім для полтавців. Поєдинок відбудеться 27 липня на Міському стадіоні польського міста Тихи. Матч-відповідь зіграють 3 серпня.

Для "Ворскли" зустріч із грузинською командою буде першим офіційним матчем нового сезону. Раніше УПЛ перенесла матч 1-го туру чемпіонату України проти "Дніпра-1" через участь обох команд у єврокубках. Натомість "Діла" у червні-липні виступала в чемпіонаті та Суперкубку Грузії.

До слова, раніше УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.

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