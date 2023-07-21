"Ворскла" отримала суперника з українським десантом у Лізі конференцій
У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська "Ворскла" зустрінеться з "Ділою" із грузинського Горі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
"Оборонці" в сезоні-2022 Ліги Еровнулі Грузії завоювали бронзові нагороди. У першому ж раунді кваліфікації третього за рангом єврокубка "Діла" несподівано вибила словацький ДАК.
Після поразки на виїзді (1:2) грузинський колектив удома здобув комфортну перемогу 2:0 та за сумою двох матчів пройшов далі. У стартовому складі команди з'явився дует українців – воротар Кучеренко та нападник Ковталюк. Головним тренером "Діли" працює легенда запорізького "Металурга" Андрій Демченко.
Перший матч у протистоянні "Ворскла" – "Діла" буде номінально домашнім для полтавців. Поєдинок відбудеться 27 липня на Міському стадіоні польського міста Тихи. Матч-відповідь зіграють 3 серпня.
Для "Ворскли" зустріч із грузинською командою буде першим офіційним матчем нового сезону. Раніше УПЛ перенесла матч 1-го туру чемпіонату України проти "Дніпра-1" через участь обох команд у єврокубках. Натомість "Діла" у червні-липні виступала в чемпіонаті та Суперкубку Грузії.
До слова, раніше УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.
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