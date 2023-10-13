Воротар "Міннесоти" з яскравим шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Міннесоти Вайлд" Філіпа Густавссона найкращим гравцем чергового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Шведський воротар допоміг "Вайлд" перемогою відкрити сезон 2023/24. На домашньому льоду "Міннесота" здолала фіналіста попереднього розіграшу – "Флориду Пантерз" (2:0).
Густавссон упорався з усіма кидками гостей. Загалом він виконав 41 сейв, тож вийшов на 100% парируваних ударів. У сезоні 2022/23 швед мав усього 3 шатаути, а відсоток сейвів склав 92.98%. Коефіцієнт надійності воротаря тоді досяг 2.13 пункта за 44 матчі регулярки.
Другою зіркою вечора став вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Кріс Крайдер. Вінгер дублем та асистом доклався до розгрому "Баффало" на виїзді (5:1). Під завісу першого періоду американець подвоїв перевагу "синьосорочечників" на добиванні, а в третій 20-хвилинці забив сам і допоміг відзначитися Трубі.
Замкнув трійку героїв центрфорвард "Нью-Джерсі Девілз" Джек Х'юз. Він закинув дві шайби в домашній перестрілці з "Детройтом" (4:3). "Дияволи" пропустили першими, але ще в другому періоді американець реалізував більшість проїздом за воротами та закинув зі середньої дистанції.
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні нападник "Ванкувера" Бесер оформив покер у протистоянні з "Едмонтоном".
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