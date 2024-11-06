Ворог за жовтень окупував найбільшу територію України за рік наступу, - Deep State

За жовтень ворог окупував близько 490 кв. км української території. Це найбільший показник за 2024 рік та за час контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію проекту Deep State .

"Площі втрачених територій це, звісно, важливо, але точно не єдиний параметр оцінки "життєдіяльності" та результативності війська. Якщо в жовтні 2022-го ворог наступав 4 повноцінними ротами на Новомихайлівку, то зараз для них це дуже дороге задоволення", - йдеться в повідомленні.

У Deep State зазначають, що показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, степінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне - раціональне застосування людського потенціалу.

Водночас наявність великої кількості живої сили дозволяє противнику проводити регулярні ротації раз в 1 чи 2 місяці. "Для нас ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових позиціях, може стати проблемою", що додали в Deep State.

Російський наступ

Як писало агентство Bloomberg, російська армія набирає швидкість у своєму просуванні на сході України, захопивши минулого тижня 200 квадратних кілометрів - найбільше цього року. З 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів території України, що приблизно на чверть більше ніж за перші сім місяців року.

Високі темпи наступу російської армії призвели до того, що за даними проекту Oryx, у жовтні Росія втратила 695 одиниць техніки, яка була знищена, пошкоджена, кинута на поле бою або захоплена ЗСУ. Це найвищий показник з жовтня 2022 року, коли російські військові відступали з Харківської області.