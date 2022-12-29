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Ворог дедалі частіше посилює активність диверсантів у Харківській області

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 17:24
Ворог дедалі частіше посилює активність диверсантів у Харківській області Фото: диверсанти ворога активізувалися у Харківській області (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На харківській ділянці російсько-українського кордону активізувалися диверсійно-розвідувальні групи російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова директора департаменту Державної прикордонної служби України (ДПСУ), генерал-майора Леоніда Барана на брифінгу у Military Media Center.

"Останнім часом ми фіксуємо спроби застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп, передусім на ділянках у межах Харківської області. Їх виявляють, завдають вогневого ураження, і вони тікають", - зазначив Баран.

За його словами, окрім виконання завдань з охорони державного кордону, підрозділи ДПСУ, разом з іншими українськими захисниками, продовжують боронити країну на всіх напрямках, де ведуться активні бойові дії.

"За десять місяців збройної агресії прикордонники витримали понад 6 тисяч обстрілів, знищили значну кількість живої сили та техніки ворога", - підкреслив директор департаменту.

За словами представника ДПСУ, прикордонники активно завдають втрат ворогу по спільно відстежених позиціях ворога, застосовуючи мінометні розрахунки прикордонних підрозділів. Особливо складною Баран назвав ситуацію на Бахмутському, Авдіївському і Куп'янському напрямках.

"На північно-східному кордоні агресор не припиняє своїх терористичних дій - щодня прикордоння українських деокупованих областей піддається обстрілам. Як і раніше, більшість обстрілів зазнають Чернігівська і Сумська області. З початку цього місяця ворог понад 150 разів завдавав ударів по прикордонню цих регіонів", - повідомив генерал-майор.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою. Втім, наразі не спостерігається ударного угрупування, яке могло б повторитися на північні області, як це було навесні.

Додамо, як раніше розповів в інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт, полковник Сергій Грабський, наразі активність в Білорусі необхідна РФ для відволікання українських сил, при цьому "для активної участі в бойових діях час білорусів не настав".

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