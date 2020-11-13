Вопрос тарифа на передачу электроэнергии станет проверкой для власти, - нардеп

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Вместо поддержки от государства во время кризиса, украинцы дополнительно заплатят из собственных карманов 6 млрд грн из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии.

Об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Facebook.

"Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк планирует еще раз повысить тарифы на передачу электричества для бизнеса. В этом году тариф поднимется уже вдвое", - написал Гончаренко.

По его словам, повышение тарифа на передачу электроэнергии почувствует каждый украинец, который будет покупать произведенные бизнесом товары и услуги, ведь стоимость электричества будет заложено в их себестоимость.

По подсчетам депутата, общая сумма дополнительных расходов из-за подорожания электроэнергии составит 6 млрд грн.

"Что означает такое повышение? Для промышленности - что они заплатят на 6 миллиардов больше за свет. А значит, мы с вами тоже станем беднее на 6 миллиардов, ведь именно мы заплатим за товары с новой ценой. То есть, привет инфляция и дорогой доллар", - подытожил Гончаренко.

Как известно, план ротации членов Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердил президент.

Для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А председатель Комитета экономистов Андрей Новак заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию подорожания всех товаров и услуг.