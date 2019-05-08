"Волыньгаз": за украденный газ волынянам начислили более 2 млн гривен

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В этом году газовики обнаружили махинаций со счетчиками на 30% больше, чем в 2018 году

Специалисты ПАО "Волыньгаз" в 2019 году зафиксировали более 120 случаев самовольного возобновления газоснабжения должников и более 90 случаев вмешательства в работу счетчиков газа. По фактам незаконного использования энергоресурса воры должны оплатить свыше 2 млн гривен начисленных убытков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Одним из видов нарушений, в результате которых осуществляется доначисление объемов природного газа или изменение режима начисления, является самовольное возобновление газоснабжения. То есть, если потребитель самовольно восстанавливает газоснабжения, даже в случае погашения задолженности или после устранения любого нарушения, компания "Волыньгаз" вынуждена осуществить повторное прекращение газоснабжения механическим методом (отрезка). А также осуществить начисления за предельными объемами потребления, даже при наличии индивидуального счетчика газа.

"Потребителям, которые вмешиваются в работу счетчика газа для уменьшения показаний к уплате начисляется стоимость экспертизы, монтажа и демонтажа прибора учета. Также они обязаны купить счетчик газа за свой счет, который в среднем стоит около 4 тыс. гривен. В этом году газовики обнаружили махинаций со счетчиками на 30% больше чем в 2018 году", - отметил коммерческий директор ПАО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

По словам пресс-службы, экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием представителей служб ПАО "Волыньгаз", государственного предприятия "Волыньстандартметрология" и потребителей. В случае отсутствия приглашенного собственника счетчика газа в указанный день, экспертизу прибора учета газа комиссия проводит без его присутствия.

Если вмешательства в работу счетчика комиссией не подтверждено, стоимость экспертизы не начисляется к уплате покупателю. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа.

"В декабре 2018 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть, независимо от того просрочен ли срок поверки счетчика потребителя, воры должны оплатить стоимость экспертизы – около 2 тыс. гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае отдельно и в среднем превышает 20 тыс. гривен. Восстановление газоснабжения осуществляется только по заявлению потребителя и только работниками компании ПАО "Волыньгаз", - говорится в сообщении пресс-службы.