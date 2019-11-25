"Волыньгаз Сбыт": потребитель может скачать свой счет в Viber

Согласно законодательству, оплатить за газ нужно до 20 числа ежемесячно

Чат-бот 7104ua Viber ООО "Волыньгаз Сбыт" расширил свой функционал. Теперь потребитель может не только подать показания счетчика и оплатить за газ, но и скачать счет в формате PDF. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В ноябре первые клиенты уже воспользовались новой услугой и удобно и быстро загрузили счета за газ в мобильном приложении. Такое нововведение позволяет волынянам постоянно держать руку на пульсе и через свой смартфон постоянно контролировать состояние расчетов за потребленный газ. А еще - забыть о пене. Ее, напомним, согласно новым изменениям в Законе "О жилищно-коммунальных услугах" потребитель обязан будет платить в случае задержки платежей за услуги", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, размер пени составляет не больше 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

"На Волыни клиенты ежедневно все чаще пользуются мобильными приложениями, и около 9 тыс. используют чат-бот 7104ua Viber. Современный формат общения компании с клиентом через смартфон мобилизует потребителей, учит оперативности и планированию оплат за комуслуги", - сообщил директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе добавили, что приложение Viber - один из самых популярных среди волынян. Присоединиться к чат-боту может каждый желающий, нужно сканировать QR-код смартфоном. Чат-бот 7104ua в мессенджере Viber функционирует уже 9 месяцев и в нем зарегистрировано почти 9 тысяч волынян.