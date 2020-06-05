"Волыньгаз Сбыт" дает возможность своим клиентам реструктуризировать долги за газ

Газовый вентиль (УНИАН)

Договор позволит рассрочить оплату долга равными частями с 1 июня по 1 сентября 2020 года

Договор реструктуризации долга от ООО "Волыньгаз Сбыт" позволит клиентам-должникам минимизировать риски отключения от газоснабжения в межотопительный период и избежать судебной процедуры.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на начало июня этого года задолженность населения Волынской области за потребленный природный газ составляет 380 млн гривен.

"Мы предоставим возможность оплатить за потребленный газ частями той категории граждан, которые по состоянию на 1 октября 2019 года не имели задолженности за потребленный газ, а в промежутке между октябрем и июнем оплатили за голубое топливо не менее 65%. Также есть еще два требования: претенденты на реструктуризацию долга не должны быть субсидиантами и не должны быть отключенными от системы газоснабжения", - пояснил директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

По словам пресс-службы, этот договор позволит рассрочить оплату долга равными частями с 1 июня по 1 сентября 2020 году и войти в следующий отопительный сезон без долгов.

"В случае выполнения потребителем основных условий для оформления договора реструктуризации долга, потребителю необходимо направить на электронный адрес ООО "Волыньгаз Сбыт" office@vlgaszbut.104.uа такие документы: паспорт владельца или лица, которое заключило заявление-присоединение к условиям типового договора на поставку природного газа, и справку о присвоении идентификационного кода. Для удобства в коммуникации необходимо предоставить номер телефона для обратной связи. Работники Общества проверят исполнение потребителем вышеприведенных условий и предоставленные документы, оформят сделку и пригласят потребителя для подписания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предложение подписания такого договора не предусмотрено для тех потребителей, которым уже прекращено газоснабжение и/или дело о взыскании долга в отношении них передано в суд или исполнительную службу.

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Автор: Мария Тарарыева