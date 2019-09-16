ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Волыньгаз": 6 производителей тепла до сих пор не имеют поставщика газа

Новости » Энергетика    16.09.2019 - 17:31
"Волыньгаз": 6 производителей тепла до сих пор не имеют поставщика газа
Иллюстративное фото (104.ua)

Согласно законодательству, "Волыньгаз" не имеет права осуществлять доставку газа таким потребителям

По состоянию на 16 сентября на Волыни насчитывается 6 производителей тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой 663 многоэтажных дома и 22 500 квартир, среди которых есть школы, детсады и др. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волиньгаз".

В Волынской области насчитывается 6 производителей тепла, которые не включены в реестр потребителей газа ни одного поставщика. Поэтому они не имеют права осуществлять потребление природного газа с газораспределительной системы, а АО "Волиньгаз" - осуществлять доставку газа для таких компаний. По словам пресс-службы, это ПТМ "Владимир-Волинсктеплокоммунэнерго", КП "Нововолинськтеплокоммунэнерго", ПЖКГ "Рожище", ЧВУЗ МНТУ, Мостовик БК ОСН, Ооо "Ваш сервис".

"Внесенные в прошлом году изменения в Кодекс газотранспортной системы (ГТС) дают право поставщику газа предоставлять поручение на отключение потребителей, а газораспределительная компания будет вынуждена прекратить доставку газа таким компаниям, - говорит Андрей Карпомиз, коммерческий директор АО "Волиньгаз. – Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа".

По поручению поставщика газа АО "Волиньгаз" должно будет принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

В пресс-службе также отметили, что органы местного самоуправления/владельцы предприятий до начала отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"Действующее законодательство не запрещает отключение потребителей газа в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающие, теплотранспортные и теплогенерирующие организации, которые обеспечивают энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного", - говорится в сообщении

АО "Волыньгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

"В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято. Напомним, в прошлом году в Кривом Роге 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Есть основания полагать, что отопительный криворожский коллапс может повториться в нашей области", - говорится в сообщении.

"Киевоблгаз Сбыт": почти 3000 потребителей приобрели газ на зиму по летним ценам Почти 3000 клиетов "Днепропетровскгаз Сбыта" запаслись акционным газом
Новости Украины газВолынь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь