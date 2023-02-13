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Волонтери зібрала кошти на набори для обігріву понад 30 тисяч захисників, - Палатний

Новость на русском →
Понеділок 13 лютого 2023 15:31
Волонтери зібрала кошти на набори для обігріву понад 30 тисяч захисників, - Палатний Фото: Артур Палатний (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Понад 30 тисяч бійців на передовій забезпечив індивідуальними наборами для обігріву волонтерський штаб "Українська команда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника штабу Артура Палатного у Facebook.

"За півтори доби ми з вами зібрали кошти більш ніж на 8 тисяч індивідуальних наборів для обігріву наших захисників. Разом ми зібрали майже мільйон гривень, щоб допомогти нашим героям добити зиму і дочекатися весняного тепла. А загалом в межах нашої ініціативи "Тепло на фронт" зібрано вже понад 4,5 мільйони гривень. Це дозволило забезпечити індивідуальними наборами для обігріву понад 30 тисяч захисників", - повідомив Палатний.

За словами керівника штабу, зараз завершується формування наборів.

"Українська команда" вже формує теплові набори, де будуть хімічні грілки для тіла та міні-піч. Найближчими днями ці набори відправляться на передову. Дякую кожному, хто долучився до ударного збору", - заявив Палатний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулого року «Українська команда» надала допомогу понад 131 тисячі військових та цивільних. Загальна вага допомоги склала 650 тонн, загальна сума вартості допомоги – 110 мільйонів гривень.

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Артур Палатний Збройні сили України
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