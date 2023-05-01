Волонтери "Української команди" закликали владу скасувати податки на генератори та Starlink

Після повернення мита та податків на енергетичне обладнання та системи Starlink ціни на них збільшаться на третину. Потрібно негайно скасувати оподаткування цього обладнання, оскільки воно вкрай важливо для фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Українська команда" Артура Палатного в Facebook .

"Мито та податки на генератори, зарядні станції та Starlink повертається! Від сьогодні це обладнання здорожчає мінімум на третину. Так, для віддалених від фронту територій України питання забезпечення генераторами та старлінками вже не таке гостре. Але на фронті та прифронтових територіях це досі вкрай гостра потреба. Тому уряд та Верховна рада мають оперативно внести зміни до Податкового та Митного кодексів та продовжити скасування мита та ПДВ на це обладнання до кінця дії воєнного стану", - заявив Палатний.

Він наголосив, що сьогодні потрібно робити все, щоб максимально забезпечити наших воїнів необхідним.

"ВР наприкінці минулого року ухвалила зміни до Податкового та Митного кодексів, що значно спростило та здешевило увезення Starlink, генераторів, зарядних станцій та іншого енергетичного обладнання. Це дозволило нам, "Українській команді", та іншим волонтерським організаціям забезпечувати всім цим необхідним обладнанням наших воїнів. Щоразу, коли ми з командою вирушаємо на передові позиції з вантажем для наших захисників, то воїни дуже вдячні за Starlink, станції екофлоу та генератори. Все це їм потрібно для оперативного звʼязку та кращої бойової взаємодії, щоб ще ефективніше знищувати орків", - підкреслив Палатний.

Раніше повідомлялося, що волонтери "Української команди" привезли українським захисникам на передовій у Донецькій області дрони Mavic з приладами нічного бачення та системи Starlink.

Також Володимир Кличко та волонтери "Української команди" привезли бійцям 204-го батальйону ТРО м. Києва розвідувальні безпілотники та броньовик українського виробництва, який допоміг придбати брат мера Києва.