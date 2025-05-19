Волонтери "Української команди" посилили полк "Рейнджер" Сил спецоперацій FPV-дронами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Українська команда" передала чергову партію безпілотників окремому полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій. Це хлопці, які працюють у тилу ворога. Безшумно. Точно. Ефективно. І наші дрони - ще один інструмент для їхньої переваги", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Волонтери запевнили, що підтримуватимуть українське військо й надалі.

"РФ не збирається припиняти війну. Поки її представники імітують перемовини - окупанти наступають. Саме тому наші воїни щодня потребують підсилення. Зброї, техніки, дронів. Працюємо далі. Щоб наші захисники мали все, що потрібно для успішних операцій", - наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала військовим та цивільним людям, що постраждали від війни, понад 1720 тонн допомоги на загальну вартість майже пів мільярда гривень.