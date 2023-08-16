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Волонтери "Української команди" передали захисникам на переводій дрони та тепловізори

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Середа 16 серпня 2023 20:51
Волонтери "Української команди" передали захисникам на переводій дрони та тепловізори Фото: волонтери "Української команди" передали захисникам на переводій дрони та тепловізори (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" проїхали 200 кілометрів лінії фронту, щоб передати на передові позиції 6 батальйонів та бригад дрони, тепловізори, турнікети та інші потрібні на фронті речі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту проїхали волонтери "Української команди", щоб розвезти допомогу нашим захисникам. Дрони, тепловізори, турнікети та інші речі, які дуже потрібні на передовій. Побували на передових позиціях 6 батальйонів та бригад. Спершу відвідали батальйон "Свобода" Нацгвардії, де заступником командира служить Андрій Крищенко, заступник мера Києва Віталія Кличка. Далі - 49-й окремий стрілецький батальйон "Карпатська Січ", 92-га окрема механізована бригада ім. кошового отамана Івана Сірка, 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив керівник волонтерського штабу Артур Палатний, волонтери передали бійцям тепловізори, понад 60 FPV-дронів та півтора десятка розвідувальних дронів Mavic від "Української команди".

Ще 4 великих дрони для виконання спеціальних задач були придбані за підтримки Володимира Кличка. Також європейські партнери допомогли придбати понад 100 індивідуальних турнікетів SAM та обладнання для медичних служб всіх військових підрозділів.

Раніше "Українська команда" передала на передову велику партію дронів-камікадзе для розвідників. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення "Українська команда" доставила понад мільйон кілограмів допомоги для 200 тисяч військових та цивільних українців, які постраждали від війни. Загальна вартість цієї допомоги перевищує 200 мільйонів гривень.

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волонтери Збройні сили України
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