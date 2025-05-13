ua en ru
Вт, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Володарем титулу "Житловий комплекс року" програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard"

Вівторок 13 травня 2025 11:45 promo
UA EN RU
Володарем титулу "Житловий комплекс року" програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard" Фото: Володарем титулу "Житловий комплекс року" програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard" (прес-служба Avalon Yard)
Автор: Юлія Бойко

Цьогоріч переможцем в номінації "Житловий комплекс року" загальнонаціональної програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів програми.

Avalon – інвестиційно-девелоперська компанія в Україні, яка формує нові стандарти сучасного міського життя. Протягом 10 років компанія будує інноваційні житлові комплекси преміум, бізнес та комфорт-класу, де поєднуються технології, естетика та безпека.

• 470 000 м² загальної площі реалізованих проєктів

• 14 успішно завершених житлових комплексів

• 6 масштабних проєктів у процесі будівництва

Володарем титулу &quot;Житловий комплекс року&quot; програми &quot;Людина року-2024&quot; став ЖК &quot;Avalon Yard&quot;

Avalon YARD – це житловий комплекс бізнес-класу, розташований на відстані 1 км від Оперного театру. Він втілює концепцію сучасного життя в ритмі улюбленого міста.

Мінімалістичні фасади, виконані в європейському стилі, панорамні вікна, природні тони. Все це, щоб гармонійно вписати проєкт в концепт вулиці Замарстинівської. Затишна атмосфера на балконі чи у закритому дворику.

Avalon YARD передає стиль життя своїх мешканців. Загальна площа будівництва - 47 781 кв. м.

У комплексі передбачено:

• Підземний паркінг з укриттям

• Розвинена інфраструктура

• Закритий внутрішній двір

• Квартири з балконами та патіо

• Вид на Високий замок

• Функціональні планування та мастер бедрум

• Дитячий майданчик

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новобудови в Україні
NEWS
Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати
Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують