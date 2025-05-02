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Volkswagen представив спортивну версію доступного кросовера: фото та характеристики

П'ятниця 02 травня 2025 15:11
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Volkswagen представив спортивну версію доступного кросовера: фото та характеристики Фото: Volkswagen представив спортивну версію доступного кросовера (media.volkswagen.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen у Бразилії розпочала продажі доступного кросовера Nivus у спортивному виконанні GTS. Новинка – це 4,3-метровий кросовер на платформі MQB-A0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Під капотом авто встановлена "турбочетвірка" на 1,4 літра потужністю 150 к.с., що трудиться у зв'язці з 6-ступінчастим "автоматом". За Volkswagen Nivus GTS доведеться викласти 31 тисячу доларів.

Volkswagen представив спортивну версію доступного кросовера: фото та характеристики

Volkswagen Nivus GTS засвітився ще півроку тому під час планового рестайлінгу сімейства, але всі особливості та ціни розкрили лише зараз. У звичайних кросоверів під капотом "атмосферник" об'ємом 1,5 літра (116-128 к.с.), тому прогрес динаміки є. Розгін від 0 до 100 км/год скоротився до 8,4-8,7 секунди в залежності від типу палива – етанол або бензин.

Інші особливості "зарядженої" версії GTS – це переналаштована підвіска, кермо та система стабілізації, підрульові пелюстки перемикання передач, легкосплавні диски діаметром до 18 дюймів, спортивні крісла з інтегрованими підголівниками, чорна оббивка стелі й червоні декоративні вставки.

Базовий Volkswagen Nivus із трициліндровим бензиновим двигуном коштує 21 тисячу доларів. Така версія має шість подушок безпеки, систему ABS, цифрову приладову панель, світлодіодні ходові вогні, а також медіасистему з 10,1-дюймовим тачскрином. У найдешевшого кросовера звичайний кондиціонер та штамповані диски.

Volkswagen представив спортивну версію доступного кросовера: фото та характеристики

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