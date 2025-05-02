Volkswagen представив спортивну версію доступного кросовера: фото та характеристики

Компанія Volkswagen у Бразилії розпочала продажі доступного кросовера Nivus у спортивному виконанні GTS. Новинка – це 4,3-метровий кросовер на платформі MQB-A0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Під капотом авто встановлена "турбочетвірка" на 1,4 літра потужністю 150 к.с., що трудиться у зв'язці з 6-ступінчастим "автоматом". За Volkswagen Nivus GTS доведеться викласти 31 тисячу доларів.

Volkswagen Nivus GTS засвітився ще півроку тому під час планового рестайлінгу сімейства, але всі особливості та ціни розкрили лише зараз. У звичайних кросоверів під капотом "атмосферник" об'ємом 1,5 літра (116-128 к.с.), тому прогрес динаміки є. Розгін від 0 до 100 км/год скоротився до 8,4-8,7 секунди в залежності від типу палива – етанол або бензин.

Інші особливості "зарядженої" версії GTS – це переналаштована підвіска, кермо та система стабілізації, підрульові пелюстки перемикання передач, легкосплавні диски діаметром до 18 дюймів, спортивні крісла з інтегрованими підголівниками, чорна оббивка стелі й червоні декоративні вставки.

Базовий Volkswagen Nivus із трициліндровим бензиновим двигуном коштує 21 тисячу доларів. Така версія має шість подушок безпеки, систему ABS, цифрову приладову панель, світлодіодні ходові вогні, а також медіасистему з 10,1-дюймовим тачскрином. У найдешевшого кросовера звичайний кондиціонер та штамповані диски.