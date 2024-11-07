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Volkswagen Multivan отримав плагін-гібридну версію: ціни та запас ходу на електриці

Четвер 07 листопада 2024 18:28
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Volkswagen Multivan отримав плагін-гібридну версію: ціни та запас ходу на електриці Фото: Volkswagen Multivan отримав плагін-гібридну версію (vwn-presse.de)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen офіційно представила плагін-гібридний варіант свого популярного мінівена Multivan. Автомобілі з приставкою eHybrid у назві отримали систему повного приводу та силову установку потужністю до 241 к.с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В основі Volkswagen Multivan eHybrid 4Motion лежить нова плагін-гібридна система, яка видає сукупну потужність у 241 к.с. і 350 Нм. Інженери використали 1,5-літровий бензиновий двигун TSI Evo2 потужністю 174 к.с. в поєднанні з переднім електродвигуном потужністю 113 к.с. і 134-сильним електромотором на задній осі.

Volkswagen Multivan отримав плагін-гібридну версію: ціни та запас ходу на електриці

Потужність передається на всі чотири колеса через нову задню вісь, яка працює виключно на електроенергії, залишаючись функціональною навіть після розрядження акумулятора. Залежно від умов, фургон може задіяти передню вісь, задню вісь або обидві. Volkswagen також модернізував шестиступінчасту роботизовану трансмісію DSG, щоб відповідати підвищеним вимогам гібридної системи.

Акумуляторна батарея нової моделі є ще одним важливим удосконаленням. При ємності у 19,7 кВт*год вона майже вдвічі перевищує ємність попереднього Multivan eHybrid. Таким чином машина лише на електриці може проїжджати близько 91 км у варіанті California та 95 км у версії Multivan.

Літій-іонну батарею можна заряджати змінним струмом потужністю до 11 кВт, також авто підтримує зарядку від швидких зарядних станцій зі швидкістю до 50 кВт. Крім того, коли транспортний засіб стоїть на місці, рідину для охолодження акумулятора можна використовувати для охолодження, вентиляції та обігріву салону.

Volkswagen Multivan отримав плагін-гібридну версію: ціни та запас ходу на електриці

Нові електрифіковані фургони вже доступні для замовлення на європейських ринках. У Німеччині Volkswagen Multivan eHybrid 4Motion коштує від 70 668 євро, тоді як туристична версія California eHybrid 4Motion із подовженим кузовом і висувним дахом починається оцінена у 77 772 євро.

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