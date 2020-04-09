Волкер: если в Украине продолжится предвзятое правосудие, у страны не будет перспектив

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

По мнению Волкера, 2020-й стал годом тяжелого вызова для Украины и мира

Украина не будет иметь перспектив развития, если нынешняя власть будет продолжать выборочное правосудие и защищать интересы отдельных олигархов. Об этом написал американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в статье для Центра анализа европейской политики (CEPA), передает РБК-Украина.

Волкер отмечает, что голосование Верховной Рады за закон о банках, который исключает возможность возврата ПриватБанка бывшим владельцам, является моментом истины для президента Владимира Зеленского.

"В то время, когда коронавирус усиливает влияние на страну, Рада должна окончательно принять банковское законодательство для высвобождения около 8 млрд долларов США со стороны Международного валютного фонда и в дальнейшем 1,5 млрд долларов США из других источников", - отмечает Волкер.

Американский дипломат напомнил, что в 2019 году экономическое положение было прочным благодаря реформам, которые происходили в течение 2014-2019 годов.

"Украина существенно улучшила финансовое положение, продолжила сложные реформы, укрепила свой имидж в глазах иностранных инвесторов и заложила основу для стремительного роста. Украина впервые со времен независимости в 1991 году начала опережать глобальные рынки", - отмечает Уолкер.

Он также добавляет, что 2020-й стал годом тяжелого вызова.

"Финансовое положение Украины значительно ухудшилось. Замена молодой преданной команды реформаторов новыми лицами - некоторые из которых оказались связанными с антиреформаторськими олигархами - шокировала рынки. Замена Генерального прокурора, который заслужил высокое уважение за борьбу с коррупцией, только усугубила существующие беспокойства. В результате значительно возросли расходы на заимствования, а над экономикой страны начали собираться темные тучи. И вдруг, когда глобальные рынки начали падение через коронавирус, украинская экономика падала еще быстрее", - анализирует Волкер.

Он замечает, что решающим является видение и курс, который проводит президент Зеленский. Волкер называет позитивным сигналом голосование за земельный закон и отмечает конструктивную роль проевропейской парламентской оппозиции.

"Особенно следует отметить, что партия "Европейская солидарность" бывшего президента Порошенко поддержала проект власти по земельной реформе и гарантировала его одобрения. Важно объединить все прореформаторські и проевропейские политические силы в стране, а также избегать внутренних междоусобиц и появлению политически мотивированных преследований", - отмечает Курт Волкер.

Он также отмечает, что международные финансовые институты - МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз готовы помочь Украине преодолеть кризис.

"МВФ увеличил свой пакет помощи с 5 до 8 млрд долларов США, Всемирный банк предлагает 1 млрд долларов США, а Евросоюз - еще 500 млн евро. По меньшей мере 2 млрд долларов США МВФ готов выделить почти безотлагательно, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Без этой финансовой поддержки и "знака качества" реформ от МВФ финансовое положение Украины будет ухудшаться быстрее, чем сейчас", - заявил Волкер.

Именно для этого Верховная Рада должна принять банковское законодательство, считает Волкер.

"Украинские налогоплательщики уже оплатили однажды, когда при спасении банка после прежних владельцев недосчитались миллиардов долларов США. Ни украинские налогоплательщики, ни международные финансовые организации, которые их поддерживают, не должны больше ничего платить. Получения финансовой поддержки от МВФ и других источников станет также важным в свете продолжающейся российской агрессии. Чем сильнее станет Украина, тем скорее наступит день мира", - убежден американский дипломат.

Он отмечает, что принятие земельной реформы и банковского законодательства станет маркером - движется Украина на пути евроинтеграции, реформ и верховенства права.

"Украине все еще требуется независимое и квалифицированное судопроизводство, квалифицированные и беспристрастные Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований, антитрастовое законодательство и внедрение механизмов для урегулирования роли олигархов, а также открытие экономических секторов для конкуренции и внешних инвестиций. Открытость Украины миру и укрепление верховенства права могут ускорить экономический рост. Но Украина, которая продолжает страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов никогда не раскроет свой потенциал", - предостерегает Курт Волкер.

Напомним, ранее в The New York Times писали, что уголовные производства против пятого президента Украины, лидера оппозиции Петра Порошенко - имеют признаки политически мотивированного мести Владимира Зеленского, который таким образом подражает Виктора Януковича.