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Волкер рассказал, когда посетит Донбасс

НовостиПолитика    28.03.2018 - 01:23
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер выразил желание побывать непосредственно в зоне конфликта на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США в делах Украины Курт Волкер заявил, что в апреле-мае посетит Украину и зону конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве. Но до того очень хотелось бы услышать ответ от России, чтобы понимать, о чем мы можем говорить. В любом случае очень важно держать внимание на этом конфликте, потому что там до сих пор происходит горячая фаза войны. Люди до сих пор воюют, умирают, отдают свои жизни, несут потери, население находится под огромным риском отключения воды, тепла, заражения среды. Это ужасно для людей. И думаю, люди, которые там проживают, должны знать, что мир это видит и волнуется о них", - сообщил он.

Он также отметил, что действия России продолжают быть агрессивными во всем мире

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом в отношении Украины. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством. На самом деле мы очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть настолько агрессивными во всем мире. Или это атаки в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжения нарушений перемирия в Украине", - добавил Волкер.

Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что считает возможным проведение выборов на оккупированном Донбассе. Волкер считает, что выборы на Донбассе возможны лишь после того, как на оккупированной части Украины будет развернута миротворческая миссия ООН, которая должна стать переходной.

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Теги публикации: Курт Волкер, Соединенные Штаты Америки, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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