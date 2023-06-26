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Волейбольна збірна України поступилася в фіналі Золотої Євроліги

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Понеділок 26 червня 2023 00:40
Волейбольна збірна України поступилася в фіналі Золотої Євроліги Фото: збірна України з волейболу поступилася Туреччині в фіналі Золотої Євроліги (cev.eu)
Автор: Максим Шушко

Національна команда України поступилася збірній Туреччини в фіналі волейбольної Золотої Євроліги-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Золота Євроліга-2023. Фінал

Туреччина - Україна - 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

Українці здобули впевнену перемогу в першому сеті з відривом у рахунку в 11 очок. У першій половині другої партії українські волейболісти мали перевагу в 1 пункт, однак турки переломили ініціативу, вийшли вперед та здобули перемогу в сеті.

У третьому сеті Україна відіграла два сетболи, однак мінімальну перевагу врешті отримала Туреччина, 26:24. Згодом українці все ж змогли зрівняти загальний рахунок у матчі та здобули перемогу із рахунком 22:25.

Вирішальний п'ятий сет Туреччина розпочала з трьох поспіль набраних очок та врешті решт здобула перемогу в матчі.

Поразка у фіналі стала для збірної України першою в сезоні Золотої Євроліги. Попри це, українські волейболісти гарантували собі путівку до Кубка претендентів. Турнір пройде 27-30 липня в Досі, а на кону стоятиме місце в Лізі націй.

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