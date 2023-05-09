Волейбольна збірна України оголосила попередній склад на Золоту Євролігу

Тренерський штаб національної команди України з волейболу визначився з переліком виконавців, які можуть зіграти у Золотій Євролізі-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Керманич "синьо-жовтих" Угіс Крастіньш вніс до розширеного списку 16 волейболістів. Зокрема, і четверо дебютантів збірної. Вони конкуруватимуть за місце в заявці на турнір.

"Збір перед Золотою Євролігою проведемо у Польщі, неподалік міста Лодзь – 80 км – у селищі Клещова. Саме у Лодзі проводитимемо свої домашні матчі. Розпочнемо збір 8 травня. Маємо вже попередній список гравців: уся основа, яка грала на чемпіонаті світу присутня, додався Дмитро Терьоменко. Це наше підсилення", – розповів тренер.

Уперше до лав національної команди виклик отримали діагональний іспанської "Ріо Дуеро Сорії" Даніїл Пивоваренко, ліберо з "Прометея" Олександр Бойко, центральний блокуючий Владислав Щуров ("Барком-Кажани") та догравальник "Прометея" Дмитро Янчук. Натомість не потрапили до переліку учасники ЧС-2022 Остапенко, Брова, Фомін і Шевченко.

Склад волейбольної збірної України перед Золотою Євролігою-2023:

зв'язуючі: Синиця, Щитков

діагональні: Тупчій, Пивоваренко

ліберо: Канаєв, Бойко

центральні блокуючі: Дрозд, Семенюк, Терьоменко, Щуров

догравальники: Плотницький, Полуян, Кісілюк, Ковальов, Кучер, Янчук

На груповому етапі турніру "синьо-жовті" зустрінуться зі збірними Бельгії, Хорватії та Північної Македонії. Переможець квартету вийде до "фіналу чотирьох". Найкращий результат України в Золотій Євролізі – перемога в 2017 році.