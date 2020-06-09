Военный самолет США загорелся в Ираке после посадки

Фото: C-130 (Wikimedia Commons)

Арабские СМИ сообщали, что самолет был подбит, однако американские военные опровергли эту информацию

На авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке самолет военно-воздушных сил США при посадке врезался в стену, после чего загорелся. Четверо человек в результате пострадали.

Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель военной операции в Ираке и Сирии Майлс Кэггинс.

Его сообщение появилось незалолго после того, как арабские СМИ, в том числе Al-Arabiya, предположили, что самолет могли подбить. Заявление обосновали тем, что якобы возле международного аэропорта Багдада упала ракета.

По словам Кэггинса, пострадали четыре человека. Они получили травмы, не опасные для жизни. Раненых госпитализировали.

"Авария не связана с действиями противника", - заявил Кэггинс.

Отметим, тем временем в Иране продолжается расследование иранской стороной по факту крушения самолета "Международных авиалиний Украины". Тегеран заявляает, что "все почти завершено". При этом Иран утверджает, что бортовые самописцы самолета не содержат какую-либо "важную" информацию.

Напомним, недавно самолет пилотажной группы канадских воздушно-военных The Snowbirds разбился вскоре после взлета возле аэропорта в провинции Британская Колумбия.

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Автор: Виталия Мазур